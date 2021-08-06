По Одесской области пронесся ураган с дождем
В результаты непогоды произошел деревопад, сорвало крыши домов и электроопоры.
Больше всего от удара стихии пострадал Болградский район, в частности - села Подгорное, Августовское и Березино, а также Тарутино.
Так, в Подгорном со зданий Дома культуры и местной школы улетели крыши. Без кровли осталась также школа в Березино, где также повреждена кровля хлебокомбината.
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По оперативным данным ГСЧС, спасатели вторые сутки ликвидируют последствия ураганного ветра.
Они разрезают и убирают поваленные деревья, а также оказывают помощь жителям области в преодолении последствий стихии.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
В тоже время синоптики предупредили, что 6 августа в Одесской области приближается новый грозовой фронт.
Возможны сильные осадки, шквалы и град.
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Напомним, что в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"
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