У Чорноморську Одеської області жінка випала з вікна висотки

Її тіло без ознак життя виявили після обіду 5 серпня на вулиці парусній, 16. Про це повідомляє видання odessa.online

За попередньою інформацією, літня жінка скоїла суїцид. Вона викинулася з балкона на сьомому поверсі. Що стало причиною такого вчинку - не повідомляється.

Однак у сусідів загиблої є своя версія: вони счтают, що пенсіонерка довго і важко хворіла і, можливо, вчинила самогубство.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка повинна встановити всі обставини події.



Також ЗМІ показали перші кадри з місця трагедії.

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Тіло чоловіка виявили місцеві жителі поблизу житлового будинку та зателефонували за номером 102.

За попередньою інформацією, 28-річний місцевий житель вийшов у вікно на восьмому поверху і розбився.

На місці НП працювали правоохоронці.

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