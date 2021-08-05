У Чорноморську Одеської області жінка випала з вікна висотки
Її тіло без ознак життя виявили після обіду 5 серпня на вулиці парусній, 16. Про це повідомляє видання
За попередньою інформацією, літня жінка скоїла суїцид. Вона викинулася з балкона на сьомому поверсі. Що стало причиною такого вчинку - не повідомляється.
Однак у сусідів загиблої є своя версія: вони счтают, що пенсіонерка довго і важко хворіла і, можливо, вчинила самогубство.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка повинна встановити всі обставини події.
Також ЗМІ показали перші кадри з місця трагедії.
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Тіло чоловіка виявили місцеві жителі поблизу житлового будинку та зателефонували за номером 102.
За попередньою інформацією, 28-річний місцевий житель вийшов у вікно на восьмому поверху і розбився.
На місці НП працювали правоохоронці.
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