В Черноморске Одесской области женщина выпала из окна высотки

Ее тело без признаков жизни обнаружили после обеда 5 августа на улице Парусной, 16. Об этом сообщает издание odessa.online

По предварительной информации, пожилая женщина совершила суицид. Она выбросилась с балкона на седьмом этаже. Что стало причиной такого поступка – не сообщается.

Однако у соседей погибшей есть своя версия: они счтают, что пенсионерка долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства происшедшего.



Также СМИ показали первые кадры с места трагедии.

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Тело мужчины обнаружили местные жители вблизи жилого дома и позвонили по номеру 102.

По предварительной информации, 28-летний местный житель вышел в окно на восьмом этажа и разбился.

На месте ЧП работали правоохранители.

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