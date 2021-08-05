В Черноморске Одесской области женщина выпала из окна высотки
Ее тело без признаков жизни обнаружили после обеда 5 августа на улице Парусной, 16. Об этом сообщает издание
По предварительной информации, пожилая женщина совершила суицид. Она выбросилась с балкона на седьмом этаже. Что стало причиной такого поступка – не сообщается.
Однако у соседей погибшей есть своя версия: они счтают, что пенсионерка долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства происшедшего.
Также СМИ показали первые кадры с места трагедии.
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Ранее мы писали, одессит выпал из окна многоэтажного дома
Тело мужчины обнаружили местные жители вблизи жилого дома и позвонили по номеру 102.
По предварительной информации, 28-летний местный житель вышел в окно на восьмом этажа и разбился.
На месте ЧП работали правоохранители.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"
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