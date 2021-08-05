В Одесі водій таксі почав погрожувати пістолетом посеред дороги

Інцидент трапився на 10-й станції Великого Фонтану. Фрагмент того, що відбувається встиг зняти на камеру телефону один з очевидців. Відео оприлюднили в телеграм-канал " Одеса як вона є», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Таксист Уклона щось не поділив з водилою, дістав пістолет і почав погрожувати", - наголошується в публікації.

На кадрах можна побачити, як таксист спочатку стояв біля мікроавтобуса і щось вигукував водія. Далі, він намагався вдарити опонента і коли у нього не вийшло, таксист взяв пістолет і направив на іншого водія.

У коментарях люди почали обговорювати побачене.

"Відос є моно відкривати справу",

"Бичара здоровий, а за стовбур хапається",

"Ну поки ситуація не зрозуміла, взагалі хз що сказати. Мужик за стовбур взявся, але він навіть магазин не загнав. А за фактом бусик порушив. Парковка на пішохідному заборонена, навіть якщо ти в машині",

"Доживши..одні готові один одного вбити за пару гривень, Інші це знімають.",- пишуть в мережі.

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