Туристи з Києва заблокували рух громадського транспорту в Одесі

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

Столичний гість припаркував свою машину впритул до трамвайних колій і пішов у своїх справах. Це сталося у вівторок, 3 серпня в районі 10-ї станції Великого Фонтану.

Пасажирам громадського транспорту довелося близько години чекати поки горе-водій повернеться і прибере свою іномарку.

Раніше ми повідомляли, туристи, які приїхали на відпочинок в Одесу, постраждали від деревопаду, точніше їх автомобіль.

НП сталася в понеділок, 2 серпня на вулиці Пастора.

Там величезна гілка старого клена завалилася на автомобілі, які були припарковані біля дерева.

Власники однієї з машин, що тільки що приїхали в Одесу на Відпочинок з дітьми і буквально за 10 хвилин до події вийшли з авто, щоб занести речі в квартиру.

Нагадаємо, що молодого автохама покарали в Одесі, відео: "хотів об'їхати пробку своїм методом"

Ще Politeka писала, про НП в центрі Одеси: дерево, що звалилося, розчавило авто туристів, " приїхали на Відпочинок з дітьми"

Також Politeka повідомляла, відпочиваючі перетворили одеський пляж на смітник, відео: "приносять їжу, а забирати сміття не хочуть"