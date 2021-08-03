Туристи з Києва заблокували рух громадського транспорту в Одесі
Про це повідомляють місцеві
Столичний гість припаркував свою машину впритул до трамвайних колій і пішов у своїх справах. Це сталося у вівторок, 3 серпня в районі 10-ї станції Великого Фонтану.
Пасажирам громадського транспорту довелося близько години чекати поки горе-водій повернеться і прибере свою іномарку.
Галкін похвалився господарством Пугачової і приголомшив одкровенням: "У нас в Одесі..."
Переможець "МастерШеф-8" повністю змінив своє життя, з кулінарією покінчено: "Це не для мене"
Наташа Корольова в "японському" вбранні викликала гнів росіян: "навіщо скрізь пхати своє..."
Григорій Решетник розкрив, чому Мішина і Еллерт не змогли бути разом: "У них..."
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"
Раніше ми повідомляли, туристи, які приїхали на відпочинок в Одесу, постраждали від деревопаду, точніше їх автомобіль.
НП сталася в понеділок, 2 серпня на вулиці Пастора.
Там величезна гілка старого клена завалилася на автомобілі, які були припарковані біля дерева.
Власники однієї з машин, що тільки що приїхали в Одесу на Відпочинок з дітьми і буквально за 10 хвилин до події вийшли з авто, щоб занести речі в квартиру.
Нагадаємо, що молодого автохама покарали в Одесі, відео: "хотів об'їхати пробку своїм методом"
Ще Politeka писала, про НП в центрі Одеси: дерево, що звалилося, розчавило авто туристів, " приїхали на Відпочинок з дітьми"
Також Politeka повідомляла, відпочиваючі перетворили одеський пляж на смітник, відео: "приносять їжу, а забирати сміття не хочуть"