Синоптики оголосили штормову небезпеку по всій Одеській області
У вівторок, 3 серпня, знову очікується дощ з грозою, місцями з градом і штормовим вітром до 20 метрів в секунду. Про погіршення метеорологічних умов і жовтому рівні небезпеки попередили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
Температура вночі становитиме + 21 +23 °С, вдень+28 + 30 °С.
Вітер північний, 5-10 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
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По Одеській області мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
Температура вночі + 18 +23 °С, вдень+28 + 33 °С.
На автошляхах області видимість хороша.
Жителів Одеси та області переконливо просять під час негоди обмежити переміщення вулицями, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано не виходити на вулицю.
Також людей закликають бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.
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