В Одеській області рятувальники виловили з води тіла чергових потопельників

Тільки за одну добу загинули три відпочиваючих. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС регіону.

Перший випадок стався на Дністровському лимані.

51-річний чоловік відправився купатися і безслідно зник.

Водолази виявили потопельника в 50 метрах від берега о 18: 00. За час пошуків вони обстежили 2,5 кілометра дна лиману.

Другий випадок зафіксували в Роздільнянському районі. 55-річний чоловік зник під час спроби переплисти місцевий ставок. 31 Липня водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявили його тіло на відстані 30 метрів від берега.

Аналогічна трагедія сталася в Чорноморську. 31 Липня об 11: 00 водолази ДСНС виявили на відстані 30 метрів від берега тіло чоловіка, який зник 30 липня під час спроби переплисти лиман.

Зазначимо, що під час літнього періоду в Одеській області фіксується катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах. Однак сумна статистика не лякає людей.

Незважаючи на постійні повідомлення співробітників Служби порятунку, люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді.

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