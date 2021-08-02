В Одесской области спасатели выловили из воды тела очередных утопленников

Только за одни сутки погибли три отдыхающих. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС региона.

Первый случай произошел на Днестровском лимане.

51-летний мужчина отправился купаться и бесследно исчез.

Водолазы обнаружили утопленника в 50 метрах от берега в 18: 00. За время поисков они обследовали 2,5 километра дна лимана.

Второй случай зафиксировали в Раздельнянском районе. 55-летний мужчина скрылся во время попытки переплыть местный пруд. 31 Июля водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружили его тело на расстоянии 30 метров от берега.

Аналогичная трагедия произошла в Черноморске. 31 июля в 11: 00 водолазы ГСЧС обнаружили на расстоянии 30 метров от берега тело мужчины, который исчез 30 июля во время попытки переплыть лиман.

Отметим, что во время летнего периода в Одесской области фиксируется катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах. Однако печальная статистика не пугает людей.

Несмотря на постоянные сообщения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

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