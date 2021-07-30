В Одесі поскаржилися на місцевого багатія, який побудував хороми і відібрав тротуар у відпочиваючих

Тепер одесити і туристи, які бажають пройти до моря, змушені ходити по проїжджій частині. Кадрами неподобства у шампанському провулку поділися журналісти видання Культурометр .

Варто відзначити, що проблема існує вже не перший рік і вирішити її у місцевих жителів не виходить.

На кадрах видно, що любитель розкішного життя незаконно відхопив собі близько 8 метрів від стіни приватних володінь до краю дороги. Там з комфортом міг поміститися не тільки тротуар, а й лавочки для відпочинку з деревами.

З іншого боку, знаходиться офіційна парковка "Гідромет". Через це відпочиваючі змушені йти на пляж Дельфін разом з автомобілями по дорозі. Увечері через потік людей виїхати з провулка стає проблематично, до того ж це небезпечно для пішоходів.

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