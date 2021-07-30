В Одессе пожаловались на местного богача, который построил хоромы и отобрал тротуар у отдыхающих

Теперь одесситы и туристы, желающие пройти к морю, вынуждены ходить по проезжей части. Кадрами безобразия в Шампанском переулке поделись журналисты издания Культурометр .

Стоит отметить, что проблема существует уже не первый год и решить ее у местных жителей не получается.

На кадрах видно, что любитель роскошной жизни незаконно отхватил себе около 8 метров от стены частных владений до края дороги. Там с комфортом мог поместиться не только тротуар, но и лавочки для отдыха с деревьями.

С другой стороны, находится официальная парковка "Гидромет". Из-за этого отдыхающие вынуждены идти на пляж Дельфин вместе с автомобилями по дороге. Вечером из-за потока людей выехать из переулка становится проблематично, к тому же это опасно для пешеходов.

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