Поліція вийшла на пошуки підлітка, який втік з лікарні на селищі Котовського

Як передає Politeka.net, інформація про зникнення 15-річного Дмитра Іванця з'явилася на сайті Нацполіції Одеської області, в четвер 29 липня.

Відомо, що підліток проходив лікування в дитячій лікарні на вулиці Академіка Заболотного, проте сьогодні близько 12 години він покинув стіни медустанови і пішов у невідомому напрямку.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, світло-русяве волосся, карі очі, худорлявої статури.

Був одягнений: в темно-синю футболку, сині шорти з білими смугами і чорні босоніжки.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів: +380 (63) 436 83 02 +380 (48) 779 42 88 або повідомити на спецлінію " 102 " – - йдеться в повідомленні.

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