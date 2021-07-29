Поліція вийшла на пошуки підлітка, який втік з лікарні на селищі Котовського
Як передає Politeka.net, інформація про зникнення 15-річного Дмитра Іванця з'явилася на сайті Нацполіції Одеської області, в четвер 29 липня.
Відомо, що підліток проходив лікування в дитячій лікарні на вулиці Академіка Заболотного, проте сьогодні близько 12 години він покинув стіни медустанови і пішов у невідомому напрямку.
Прикмети: на вигляд 13-14 років, світло-русяве волосся, карі очі, худорлявої статури.
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Був одягнений: в темно-синю футболку, сині шорти з білими смугами і чорні босоніжки.
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів: +380 (63) 436 83 02 +380 (48) 779 42 88 або повідомити на спецлінію " 102 " – - йдеться в повідомленні.
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