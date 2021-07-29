Полиция вышла на поиски подростка, который сбежал из больницы на поселке Котовского

Как передает Politeka.net, информация об исчезновении 15-летнего Дмитрия Иванца появилась на сайте Нацполиции Одесской области, в четверг 29 июля.

Известно, что подросток проходил лечение в детской больнице на улице Академика Заболотного, однако сегодня около 12 часов он покинул стены медучреждения и ушел в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 13-14 лет, светло-русые волосы, карие глаза, худощавого телосложения.

Был одет: в темно-синюю футболку, синие шорты с белыми полосами и черные босоножки.

"Уважаемые граждане! Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в территориальный отдел полиции по номерам телефонов: +380 (63) 436 83 02 +380 (48) 779 42 88 или сообщить на спецлинию "102", – говорится в сообщении.

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