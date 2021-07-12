Под Одессой ищут бесследно пропавшую 17-летнюю девушку, о которой нет вестей уже 4 дня
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП в Одесской области.
Известно, что Амбросиенко Анна Сергеевна вышла из дома еще 8 июля и с тех пор никто ее не видел. Девушка проживает в селе Великий Дальник.
В полиции дали приметы пропавшей.
«Рост 150-155 см, волосы светлые, телосложение среднее», - говорится в сообщении.
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У девушки имеется особая примета - шрам на левой руке.
«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просим позвонить в Одесский РУП № 2 по телефону (04852) 779 43 92 или по спецлинии «102», - сообщили в полиции.
Не так давно мы писали, что тело 16-летней обнаружили без каких-либо признаков жизни в уличном туалете в городе Арцизе.
Девочка погибла в выгребной яме. Она задохнулась парами канализационных газов, когда пыталась достать мобильный телефон, который выронила в яму с фекалиями.
Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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