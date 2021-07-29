Діти приїхали відпочивати з Києва на одеський курорт і опинилися на лікарняному ліжку

Відразу дев'ять дітей у віці до 15 років були доставлені в лікарню Білгород-Дністровського з гострою кишковою інфекцією.

Всі постраждалі відпочивали в готелі Bugaz Sea View і харчувалися в ресторані готелю, який знаходиться в Грибівці. Про це передає прес-служба Держпродспоживслужби.

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"Станом на 27.07.2021 в інфекційне відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 дітей віком до 15 років", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, захворіли діти, які прибули на Відпочинок з Києва у складі групи з 90 дітей.

Для встановлення причин та умов виникнення захворювань Овідіопольське управління Держпродспоживслужби розпочало санітарно-епідеміологічне розслідування, взявши проби для проведення відповідних лабораторних досліджень.

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