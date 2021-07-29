Дети приехали отдыхать из Киева на одесский курорт и оказались на больничной койке

Сразу девять детей в возрасте до 15 лет были доставлены в больницу Белгород-Днестровского с острой кишечной инфекцией.

Все пострадавшие отдыхали в гостинице Bugaz Sea View и питались в ресторане отеля, который находится в Грибовке. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей.

Для установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольское управление Госпродпотребслужбы начало санитарно-эпидемиологическое расследование, взяв пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований.

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