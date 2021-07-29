Дети приехали отдыхать из Киева на одесский курорт и оказались на больничной койке
Сразу девять детей в возрасте до 15 лет были доставлены в больницу Белгород-Днестровского с острой кишечной инфекцией.
Все пострадавшие отдыхали в гостинице Bugaz Sea View и питались в ресторане отеля, который находится в Грибовке. Об этом
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
"По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей.
Для установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольское управление Госпродпотребслужбы начало санитарно-эпидемиологическое расследование, взяв пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований.
Напомним, про массовое отравление детей в одесской областной больнице, детали ЧП: "Рвали всю ночь"
Еще Politeka писала, что всплыли новые детали ЧП в детском лагере под Одессой: пострадавших гораздо больше
Также Politeka сообщала, что вспышка опасной инфекции зафиксирована под Одессой: уже семь человек в больнице