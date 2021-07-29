Бездиханне тіло невідомого чоловіка знайдено на території пляжу в місті Чорноморську Одеської області

На труп натрапили відпочиваючі в четвер, 29 червня. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net

За словами очевидців, тіло лежало на пляжі біля води. Поруч знаходиться літній нічний клуб TOGO.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Особу його ще не встановили правоохоронці.

Що саме стало причиною смерті чоловіка, буде встановлено в ході проведення досудового розслідування.

На кадрах видно, що труп вже встигли накрити тканиною на пляжі.

До цього ми писали, в Одесі відпочиваючим не заважало купатися і засмагати мертве тіло чоловіка, яке пролежало на пляжі близько чотирьох годин.

Справа була в Аркадії.

Близько 8 години ранку з моря дістали тіло літнього чоловіка, який потонув. Особу його швидко встановили завдяки пенсійному посвідченню. Чоловікові було 83 роки.

Потопельника поклали біля берега і прикрили простирадлом. Труп забрали через 4 години і весь цей час у нього купалися і загоряли відпочиваючі, в тому числі і діти.

Нагадаємо, що на пляжі в Одесі трапилася трагедія з відпочиваючим: "помітили біля пірсу"

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