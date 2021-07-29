В Одесі хуліганам вже нудно ламати лавки і зупинки, так вони взялися за світлофори

У Південній Пальмірі є не тільки ті, хто любить своє місто, але і люди, готові шкодити йому. Чим керувалися "герої" цієї публікації, невідомо, зате відомий результат – пошкоджені світлофори в декількох районах міста.

Як повідомили в прес-службі КУ "СМЕП", під покровом ночі невідомі хулігани зламали світлофори на Чорноморського Козацтва, Армійської, біля школи №62 і на розі вулиці Мечникова і Високого провулка

Фахівці вже полагодили світлофори-зараз вони працюють.

Однак одеситів і гостей міста переконливо попросили повідомляти про подібні акти вандалізму за телефонами: 102 (поліція) або (048) 772-18-22 (диспетчерська КУ «СМЕП»).

Правоохоронці ведуть пошуки порушників.

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