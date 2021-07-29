В Одессе хулиганам уже скучно ломать скамейки и остановки, так они взялись за светофоры

В Южной Пальмире есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему. Чем руководствовались "герои" этой публикации, неизвестно, зато известен результат – повреждённые светофоры в нескольких районах города.

Как сообщили в пресс-службе КУ «СМЭП», под покровом ночи неизвестные хулиганы сломали светофоры на Черноморского Казачества, Армейской, возле школы №62 и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка

Специалисты уже починили светофоры – сейчас они работают.

Однако одесситов и гостей города убедительно попросили сообщать о подобных актах вандализма по телефонам: 102 (полиция) или (048) 772-18-22 (диспетчерская КУ «СМЭП»).

Правоохранители ведут поиски нарушителей.

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Только за неделю хулиганы повредили 5 остановок, 3 памятника и спилили молодое дерево.

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