В Одессе хулиганам уже скучно ломать скамейки и остановки, так они взялись за светофоры
В Южной Пальмире есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему. Чем руководствовались "герои" этой публикации, неизвестно, зато известен результат – повреждённые светофоры в нескольких районах города.
Как сообщили в пресс-службе КУ «СМЭП», под покровом ночи неизвестные хулиганы сломали светофоры на Черноморского Казачества, Армейской, возле школы №62 и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка
Специалисты уже починили светофоры – сейчас они работают.
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Однако одесситов и гостей города убедительно попросили сообщать о подобных актах вандализма по телефонам: 102 (полиция) или (048) 772-18-22 (диспетчерская КУ «СМЭП»).
Правоохранители ведут поиски нарушителей.
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