У четвер, 29 липня нещадна спека продовжить терзати Одеський регіон
Весь день область буде під впливом атмосферного фронту, який принесе суху посушливу погоду і поривчастий вітер. Синоптики оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.
Подібні погодні умови входять в класифікацію оранжевого рівня небезпеки, передає Politeka.net.
Так, в Одесі протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі + 21 +23 градусів, вдень повітря розжариться до+32 + 34 градусів. Температура морської води +23-+24 градуса.
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В Одеській області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів обіцяють і в області. Лише ввечері синоптики прогнозують короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі + 18 +23 градусів, вдень+31 + 36 градусів.
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