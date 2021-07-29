Спекотна погода нікуди не дінеться, більш того, вона навіть посилиться

У четвер, 29 липня нещадна спека продовжить терзати Одеський регіон

Весь день область буде під впливом атмосферного фронту, який принесе суху посушливу погоду і поривчастий вітер. Синоптики оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Подібні погодні умови входять в класифікацію оранжевого рівня небезпеки, передає Politeka.net.

Так, в Одесі протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі + 21 +23 градусів, вдень повітря розжариться до+32 + 34 градусів. Температура морської води +23-+24 градуса.

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів обіцяють і в області. Лише ввечері синоптики прогнозують короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі + 18 +23 градусів, вдень+31 + 36 градусів.

Нагадаємо, що "Нова стихія" загрожує Одещині: оголошено надзвичайний рівень небезпеки

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