Жаркая погода некуда не денется, более того, она даже усилится

В четверг, 29 июля беспощадная жара продолжит терзать Одесский регион

Весь день область будет под влиянием атмосферного фронта, который принесет сухую засушливую погоду и порывистый ветер. Синоптики объявили чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Подобные погодные условия входят в классификацию оранжевого уровня опасности, передает Politeka.net.

Так, в Одессе на протяжении дня будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +21+23 градусов, днем ​​воздух накалится до +32+34 градусов. Температура морской воды +23-+24 градуса.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков обещают и в области. Лишь вечером синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +18+23 градусов, днем +31+36 градусов.

Напомним, что "новая стихия" угрожает Одесчине: объявлен чрезвычайный уровень опасности

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