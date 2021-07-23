На выходных Одесса окажется под влиянием антициклона
Это значит, что никаких дождей не предвидеться, также жителям не стоит ждать сильной жары.
О том, какая погода будет 24 и 25 июля рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
По прогнозам синоптиков, в субботу с самого утра погода в Одессе будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
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Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит +17+19 градусов, днем поднимется не выше +29.
Температура морской воды составит 21- 22°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, ночью в Одессе ожидается облачная погода, которая утром прояснится, днем и вечером история повторится. Без осадков.
Температура воздуха поднимется до +25+28 градусов днем, в ночи опуститься до +14+19 градусов.
Напомним, что в ночьна 22 июля Одессу накрыло сильным ливнем: за несколько часов выпала месячная норма осадков. Как следствие: "утопленные" авто, заполненные водой подъезды, отключения электричества и даже отмененные авиарейсы.
Напомним, что дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги
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