На выходных Одесса окажется под влиянием антициклона

Это значит, что никаких дождей не предвидеться, также жителям не стоит ждать сильной жары.

О том, какая погода будет 24 и 25 июля рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По прогнозам синоптиков, в субботу с самого утра погода в Одессе будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит +17+19 градусов, днем поднимется не выше +29.

Температура морской воды составит 21- 22°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, ночью в Одессе ожидается облачная погода, которая утром прояснится, днем и вечером история повторится. Без осадков.

Температура воздуха поднимется до +25+28 градусов днем, в ночи опуститься до +14+19 градусов.

Напомним, что в ночьна 22 июля Одессу накрыло сильным ливнем: за несколько часов выпала месячная норма осадков. Как следствие: "утопленные" авто, заполненные водой подъезды, отключения электричества и даже отмененные авиарейсы.

Напомним, что дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги

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