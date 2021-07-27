З'явилася інформація про масове отруєння маленьких пацієнтів дитячої обласної лікарні в Одесі

Про це спочатку повідомив телеграм-канал "Новини Одеса" у вівторок, 27 липня.

Інцидент, за даними каналу, стався неврологічному відділенні.

"Діти рвали всю ніч. Вони поки не відновилися. Дитина рве вже третій день", - йдеться в повідомленні.

У публікації наголошується, що представники Постачальника харчування вже зв'язалися з батьками і принесли свої вибачення.

Видання Суспільне повідомило, що отруїлися п'ятеро дітей дошкільного віку.

Всі вони їли суп в їдальні установи. Після обіду дітям стало погано.Це було 25 липня.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області сталося масове отруєння.

Так, чотири любителя шаурми заразилися сальмонельозом. Серед хворих є двоє дітей.

Всі постраждалі госпіталізовані в Болградську ЦРЛ, перебіг захворювання середньої тяжкості.

У двох хворих діагноз підтверджений лабораторно.

Нагадаємо, що в Одеській області-масове отруєння, серед постраждалих діти: Заява медиків

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