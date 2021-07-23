В Одесі закрили для купання всі міські пляжі
Відпочиваючим радять утриматися від походів на пляж. Про це попередили в Одеській мерії в п'ятницю, 23 липня.
Причина закриття всіх одеських пляжів в тому, що через сильну зливу в морі з міських вулиць змило багато бруду. Купання може викликати різні шлункові і шкірні захворювання.
Фахівці Держспоживслужби в Одеській області просять відпочиваючих не купатися до тих пір, поки показники морської води не прийдуть в норму.
Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці
Дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала свою фігуру після пологів: "Як желешка виглядає, 69 кг"
Спека вдарить по Україні з новою силою після проливних дощів: скільки залишилося чекати
Тіна Кароль з мамою Дана Балана помірялися фігурами в червоних сукнях з непристойними декольте: "Так схожі"
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
Зазначимо, що наслідки потужної зливи в Одесі ще до кінця не усунули, тому ряд вулиць досі залишається затопленими.
За ніч вода в районі Пересипу так і не зійшла.
За повідомленням комунальників, у місті залишаються підтопленими вулиці Отамана Головатого та Щеглова. А ось рух транспорту по вулиці Чорноморського Козацтва відновили.
Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води
Як повідомляла Politeka, туристів попередили про нахабних злочинців, які промишляють на пляжі: молодшому всього 16
Також Politeka писала, пляжі в Одеській області потрапили в чорний список: що відбувається на курорті, відео