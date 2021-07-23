В Одесі закрили для купання всі міські пляжі

Відпочиваючим радять утриматися від походів на пляж. Про це попередили в Одеській мерії в п'ятницю, 23 липня.

Причина закриття всіх одеських пляжів в тому, що через сильну зливу в морі з міських вулиць змило багато бруду. Купання може викликати різні шлункові і шкірні захворювання.

Фахівці Держспоживслужби в Одеській області просять відпочиваючих не купатися до тих пір, поки показники морської води не прийдуть в норму.

Зазначимо, що наслідки потужної зливи в Одесі ще до кінця не усунули, тому ряд вулиць досі залишається затопленими.

За ніч вода в районі Пересипу так і не зійшла.

За повідомленням комунальників, у місті залишаються підтопленими вулиці Отамана Головатого та Щеглова. А ось рух транспорту по вулиці Чорноморського Козацтва відновили.

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