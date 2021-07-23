Небайдужі одесити змусили медиків швидкої допомоги виконувати свою роботу
Про це вони повідомили в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net
У публікації наголошується, що літній жінці стало погано на вулиці, вона втратила свідомість. Очевидці викликали карету швидкої допомоги і поки медики їхали (близько 20 хвилин), небайдужі люди встигли привести до тями пенсіонерку.
"Так "лікарі" приїхали і не захотіли навіть оглядати, а відразу сунули папірець на підпис, що мовляв бабуся від госпіталізації відмовляється, хоча бабуся ще толком не розуміла, що до чого», - розповіли вони.
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Одесити почали наполягати і просити медиків, щоб ті виміряли їй тиск, на що отримали відповідь, « нічого лазити по спеці».
Далі, очевидці включили камери і стали фіксувати те, що відбувається на телефон, і після цього сталося диво - медики завели пенсіонерку в машину і стали виконувати свою роботу.
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