Покупательница одесского супермаркета подскользнулась на полу и ударилась головой о металлическую стоку
Одесситку с травмами по скорой отвезли в больницу, где ей наложили швы на голову. Об этом сама пострадавшая рассказала в местный паблик «Черный список Одесса», передает Politeka.net
Она сообщила, что происшествие с ней случилось в магазине «Обжора» на улице Льва Толстого, 10.
«При входе в магазин я подскользнулась на мыльной какой-то воде и влетела головой в металлическую стойку для товаров с острыми углами, в результате чего получила травму головы с рваной раной левой надбровной дуги и «увлекательную» поездку на скорой в хирургию Еврейской больницы», - рассказала девушка.
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Пострадавшей наложили 26 швов в больнице. После того, как одесситка вернулась домой она написала заявление в полицию, а также оставила жалобу в Управлении защиты прав потребителей.
В магазине утверждают, что пострадавшая не смогла удержать равновесие и упала. Администрация оказала пострадавшей первую помощь, а их сотрудник сопроводил ее в больницу.
В магазине обещают разобраться.
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