Ради "хайпа" подростки готовы на поступки, которые порой бывают очень опасными и могут привести их на больничную койку
Так, в Одессе в парке Шевченко были замечены школьники, которые заливали друг друга слезоточивым газом из баллончика.
Свои экстремальные развлечения детишки снимали на камеру, чтобы потом выложить в сеть. Об этом сообщили в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах можно увидеть, как шестеро детей решили поиграть с перцовым баллончиком.
Один из них по просьбе друга залил глаза «перцовкой». Парень был рад такому эксперименту, но быстро побежал умываться молоком, которое дети заранее купили.
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«Школьники в Парке Шевченко от нечего делать решили перейти к экстремальным развлечениям», - говорится в публикации.
К слову, перцовый баллончик - это нелетальное оружие, которое обычно используют для самообороны от людей и животных. Обычно они и не несут угрозы здоровью, однако имеют индивидуальные противопоказания.
Содержимое газового баллончика может повредить роговицу и слизистую оболочку глаза, а также вызвать асфиксию и аллергические реакции.
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