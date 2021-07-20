На пляже в Одессе утонул подросток, который катался на водном аттракционе

Трагический инцидент случился вечером 19 июля на одесском пляже с инвалидностью, который расположен на 11-й станции Большого Фонтана. Об этом пишет местный сайт Думская .

17-летний парень катался на водном аттракционе, но упал с него в море и начал тонуть. Когда юношу вытащили из воды, он не дышал. Работники аттракционов и спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Но спасти пострадавшего, к сожалению, не получилось.

Телеграм-канал «Х. Одесса» показал кадры, как откачивали утонувшего парня на пляже.

Не так давно мы писали, в одесской больнице умерла 13-летняя девочка, которая едва не утонула в воде.

Так, девочку привезли 10 июля из больницы Белгорода-Днестровского, куда ее доставили после неполного утопления, вытащив из воды. Но врачи так и не смогли ее спасти. 25 июля погибшей должно было исполниться 14 лет.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.