Неравнодушные одесситы заставили медиков скорой помощи выполнять свою работу
Об этом они сообщили в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
В публикации отмечается, что пожилой женщине стало плохо на улице, она потеряла сознание. Очевидцы вызвали карету скорой помощи и пока медики ехали (около 20 минут), неравнодушные люди успели привести в чувство пенсионерку.
«Так «доктора» приехали и не захотели даже осматривать, а сразу сунули бумажку на подпись, что мол бабушка от госпитализации отказывается, хотя бабуля ещё толком не понимала, что к чему», - рассказали они.
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Одесситы начали настаивать и просить медиков, чтобы те измерили ей давление, на что получили ответ, « нечего лазить по жаре».
Далее, очевидцы включили камеры и стали фиксировать происходящее на телефон, и после этого случилось чудо - медики завели пенсионерку в машину и стали выполнять свою работу.
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