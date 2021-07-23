В Одесской области дети нашли труп во время игры в заброшенном доме
Вечером в городе Белгород-Днестровском в недостроенном доме найден мертвый мужчина. Тело обнаружили дети, которые играли в постройке.
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Полицейские пообщались с матерью и выяснили, что накануне ее сына позвонил неизвестный и назначил встречу, после чего мужчина ушел и не вернулся.
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На теле погибшего обнаружена забитая рана в затылочной области головы и перелом костей черепа. Это позволило сделать вывод о том, что произошло убийство.
Ранее мы сообщали, иностранец, приехавший на заработки нанес смертельный удар одесситу.
Трагедия разыгралась в квартире убитого.
Как рассказали в полиции, 50-летний мужчина приехал на заработки в Одессу из соседней страны.
Он снял квартиру, а потом поссорился с ее хозяином. В ходе конфликта он схватил нож и ударил арендодателя ним в грудь. От ранения 44-летний мужчина умер на месте.
Напомним, что вандал разрыл могилу умершего приятеля на Одесчине: хотел отомстить
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