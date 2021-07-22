Из-за обильных осадков в Одессе пострадала девушка
К сожалению, не обошлось и без печальных инцидентов после мощнейшего ливня, который обрушился ночью на Одессу.
Оборванный непогодой провод упал в воду и поразил электрическим током девушку. Об этом рассказали очевидцы в телерам-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
"На Атамана Головатого, 84, не доезжая до Сахарного, пожарные приехали воду выкачивать, как я понимаю. Провод упал в воду, девушку ударило током, но вроде живая", - сообщил свидетель случившегося.
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Стоит отметить, что пресс-службе ГСЧС официально происшествие еще не комментировали.
Ранее мы сообщали, за ночь в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Ливневки в городе не справлялись со своей функцией - большая вода затопила значительную часть города.
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