Через рясні опади в Одесі постраждала дівчина
На жаль, не обійшлося і без сумних інцидентів після найпотужнішої зливи, яка обрушилася вночі на Одесу.
Обірваний негодою провід впав у воду і вразив електричним струмом дівчину. Про це розповіли очевидці в телерам-канал «Підслухано Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"На Отамана Головатого, 84, не доїжджаючи до цукрового, пожежники приїхали воду викачувати, як я розумію. Провід впав у воду, дівчину вдарило струмом, але начебто жива", - повідомив свідок того, що сталося.
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Варто відзначити, що прес-службі ДСНС офіційно подію ще не коментували.
Раніше ми повідомляли, за ніч в Одесі випала двомісячна норма опадів. Ливневки в місті не справлялися зі своєю функцією-велика вода затопила значну частину міста.
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