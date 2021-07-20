Негода не тільки в Києві доставила незручності людям

В Одеській області зливи розмили ґрунтову дорогу, під якою опинилося старе кладовище, і тепер місцеві жителі стали знаходити людські останки. Про це повідомив Telegram-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net.

Моторошні знахідки виявили в селі Липецьке Подільського району.

По всій видимості, людські кістки виявилися зовні через вимивання землі постійними дощами, які стали звичним явищем цього літа.

Як повідомила сільська староста найближчими днями на цій ділянці дороги працюватимуть співробітники ритуальної служби, які перепоховають останки у відведених для цих місць.

Очевидці діляться фотознімками знахідок в мережі.

За прогнозами синоптиків, 20 липня в Одесі ясна погода протримається до пізнього вечора. У деяких районах області протягом дня можливі короткочасні грози та посилення вітру. В обласному центрі опадів не прогнозують.

Нагадаємо, що стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"

Ще Politeka писала, що Одеса опиниться в епіцентрі антициклону: невтішний прогноз від синоптиків

Також Politeka повідомляла, одеситів попередили про наближення пилової бурі: названа головна небезпека