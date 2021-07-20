Негода не тільки в Києві доставила незручності людям
В Одеській області зливи розмили ґрунтову дорогу, під якою опинилося старе кладовище, і тепер місцеві жителі стали знаходити людські останки. Про це повідомив Telegram-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net.
Моторошні знахідки виявили в селі Липецьке Подільського району.
По всій видимості, людські кістки виявилися зовні через вимивання землі постійними дощами, які стали звичним явищем цього літа.
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Як повідомила сільська староста найближчими днями на цій ділянці дороги працюватимуть співробітники ритуальної служби, які перепоховають останки у відведених для цих місць.
Очевидці діляться фотознімками знахідок в мережі.
За прогнозами синоптиків, 20 липня в Одесі ясна погода протримається до пізнього вечора. У деяких районах області протягом дня можливі короткочасні грози та посилення вітру. В обласному центрі опадів не прогнозують.
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