Дим пішов по всьому салону

Пасажирський автобус спалахнув як сірник посеред траси Одеса-Київ

НП сталася біля села Троїцького Подільського району в понеділок, 19 липня.

Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відзначається що в автобусі було повно пасажирів.

Загоряння автобуса сталося в моторному відділенні. Дим швидко поширився по всьому салону.

На щастя, пасажири з водієм встигли вибігти на узбіччя.

"Відкритий вогонь загасили в моторному відсіку, але задимився весь салон... пасажири залишилися на трасі чекати», – розповіли очевидці.

На кадрах видно, як стовп чорного диму здіймається в небо, а люди власними силами гасять пожежу за допомогою вогнегасника.

Про причини загоряння не повідомляється.

Також немає офіційної інформації про подію.

Зараз з'ясовуються всі подробиці, про них ми напишемо пізніше.

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