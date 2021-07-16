Виснажлива липнева спека збережеться в Одеській області, проте синоптики не виключають опади на вихідних
З новим прогнозом погоди на 17 і 18 липня жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.
Згідно з прогнозом, в суботу в Одесі на небі не буде ні хмарки. Без опадів
Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду. Вдень температура повітря досягне позначки + 33 градуси, вночі температурні показники будуть в межах +20 ..+ 22 ° градуси.
Температура морської води складе 24-25 градусів.
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На автошляхах області видимість хороша.
По Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі + 17 +22 градуси, вдень+30 + 35.
У неділю, 18 липня синоптики прогнозую короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 19-24 °C, вдень 30-35 °C.
Відзначимо, що в найближчі дні спека як і раніше буде терзати Одеську область, але, за прогнозом Sinoptik.ua, дуже скоро вона почне повільно і неохоче відступати. Імовірно з вівторка, 20 липня, вже можливе зниження температури.
Нагадаємо, що спека піде на спад в Одесі: синоптики назвали переломну дату
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