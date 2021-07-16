Багатокілометровий затор скував Одеську трасу

У п'ятницю, 16 липня траса Одеса-Чорноморськ не справляється з величезним потоком автомобілів.

В обох напрямках дороги накопичилася велика кількість автотранспорту. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса зараз", передает Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Водії змушені стояти в багатогодинній пробці, вони у всьому звинувачують вантажний транспорт.

Справа в тому, що фури – зерновози вишикувалися в кілометрові затори вздовж доріг на під'їздах до зернових терміналів порту «Чорноморськ».

Розрулити ситуацію на кілька годин вдалося патрульній поліції.

Копи розгорнули частину фур, не пустивши під Олександрівський міст. Пробку на самій дорозі теж вдалося розчистити від вантажівок, направивши на вільні майданчики в районі ІСРЗ.

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