Многокилометровая пробка сковала одесскую трассу

В пятницу, 16 июля трасса Одесса-Черноморск не справляется с огромным потоком автомобилей.

В обоих направлениях дороги скопилось большое количество автотранспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса Сейчас», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Водители вынуждены стоять в многочасовой пробке, они во всем винят грузовой транспорт.

Дело в том, что фуры – зерновозы выстроились в километровые пробки вдоль дорог на подъездах к зерновым терминалам порта «Черноморск».

Разрулить ситуацию на несколько часов удалось патрульной полиции.

Копы развернули часть фур, не пустив под Александровский мост. Пробку на самой дороге тоже удалось расчистить от грузовиков, направив на свободные площадки в районе ИСРЗ.

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