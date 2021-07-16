Жителів Одеського регіону попередили про наближення пилової бурі з Сахари

Рухається пилова хмара з боку Польщі і найгірше, що вона несе загрозу для здоров'я. Про це повідомив синоптик Валерій Латуха у себе в Facebook .

За словами метеоролога, частинки пилу в повітрі завдають серйозної шкоди здоров'ю людини. У зоні ризику знаходяться люди, хворі на астму або іншими захворюваннями дихальної системи. Також пил згубно впливає на алергіків, людей з хворою серцево-судинною системою.

Крім іншого, аерозолі позначаються на погоді. Велика кількість пилових частинок здатне нагрівати або охолоджувати поверхню Землі, впливати на утворення хмар.

Спеціаліст настійно рекомендує людям, які знаходяться в зоні ризику, закрити вікна і перечекати пилову бурю будинку. На вулицю виходити тільки в крайній необхідності. З собою потрібно взяти чисту воду і засоби для захисту дихальних шляхів.

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