Під Одесою трапилася аварія із загиблими та постраждалими
Серйозну ДТП зафіксували в селі Великий Дальник, яке знаходиться поблизу Одеси.
Там автомобіль на величезній швидкості зніс стовп і повис на паркані приватного будинку. Відео наслідків оприлюднили у телеграм-каналі "Х. Одеса", передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомили в поліції, за кермом автомобіля Volkswagen Passat перебував 22-річний водій.
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Хлопець не вибрав безпечну швидкість руху і зіткнувся зі стовпом, в результаті чого автомобіль відкинуло на бетонну огорожу приватного будинку.
Пасажир авто загинув на місці, а водія у вкрай важкому стані відвезли в лікарню. У поліції вже почали розслідування ДТП. Там відкрили кримінальну справу.
Очевидці кажуть, що водій був п'яний, тому і сталася аварія.
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