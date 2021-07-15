Під Одесою трапилася аварія із загиблими та постраждалими

Серйозну ДТП зафіксували в селі Великий Дальник, яке знаходиться поблизу Одеси.

Там автомобіль на величезній швидкості зніс стовп і повис на паркані приватного будинку. Відео наслідків оприлюднили у телеграм-каналі "Х. Одеса", передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в поліції, за кермом автомобіля Volkswagen Passat перебував 22-річний водій.

Хлопець не вибрав безпечну швидкість руху і зіткнувся зі стовпом, в результаті чого автомобіль відкинуло на бетонну огорожу приватного будинку.

Пасажир авто загинув на місці, а водія у вкрай важкому стані відвезли в лікарню. У поліції вже почали розслідування ДТП. Там відкрили кримінальну справу.

Очевидці кажуть, що водій був п'яний, тому і сталася аварія.

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