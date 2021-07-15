У четвер, 15 липня Одеса опиниться у владі спеки
Незважаючи на те, що антициклон почне втрачати свою силу, місто все ще буде його в епіцентрі.
За прогнозами Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, повітря розжариться до + 33 градусів і на небі не буде жодної хмарки.
Вітер східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі становитиме 19-21 градус, вдень Одесу накриє нещадна спека, температура сягне +31+33 градуси. Температура морської води буде близько 24-25 градусів.
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В Одеській області теж буде очікуватися спекотна погода зі мінливою хмарністю, без істотних опадів.
Вітер східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі становитиме 16-21 градус, вдень 29-34 градуси. На дорогах регіону буде хороша видимість.
Не так давно ми повідомляли, в Затоці перевірили морську воду і порадили не купатися.
Як з'ясувалося, в курортному селищі існують проблеми з водою.
В ході дослідження було встановлено, що 3 проби морської води не відповідають гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками.
Непридатними виявилися прибережні зони районів Центральний, Сонячний і Лиманський.
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