В Одеській області водій фури позбавив життя мотоцикліста
Смертельна аварія трапилася близько півночі на трасі Одеса-Южний біля села Нові Біляри. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби регіонального
Як розповіли в поліції, водій вантажівки Scania, повертаючи ліворуч, зіткнувся з мотоциклом, який їхав йому Назустріч, попередньо повідомили в поліції. Від удару 43-річний водій Yamaha загинув на місці.
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Водія вантажівки перевірили на вміст алкоголю в крові-результат виявився негативним, водій тверезий.
Тим не менш, його затримали.
У поліції зазначають, що в рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.
Раніше ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса сталася аварія із загиблими і постраждалими.
Трагічна ДТП сталася 11 липня, недалеко від повороту на село Желепове в Роздільнянському районі. Там жінка-водій за кермом автомобіля Hyundai Elantra не впоралася з керуванням, її машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в металева огорожа. Вона загинула.
Нагадаємо, що Одеський потяг загорівся під час руху: відео НП
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