Причина поки не відома

У дитячому садку Одеської області отруїлися діти

Спалах кишкової інфекції зафіксували в дитсадку №12 в Чорноморську. Тут захворіли шестеро дітей, яким поставили первинний діагноз - "гастроентероколіт".

Як розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, до лікарні госпіталізували трьох дітей, решта перебувають на амбулаторному лікуванні. Перебіг захворювання легкої та середньої тяжкості.

"В саду організували комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів", - зазначив медик.

Причина отруєння з'ясовується.

Як повідомили повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, за останніми даними санепідситуація в регіоні залишається дуже напруженою.

За період поточного року зареєстровано 10 спалахів захворюваності на гострі кишкові інфекції, спричинені різними етіологічними факторами.

Захворіло 117 осіб, у тому числі 95 дітей до 17 років.

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