В Одеській області горів склад поїзда
НП сталася під час руху в поїзді сполученням Одеса – Ковель.
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За даними видання, загоряння сталося в одному з вагонів поїзда. Пожежу загасили за допомогою вогнегасників. Після цього вагон відчепили і склад продовжив рух без нього.
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На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Інформації про те, скільки пасажирів довелося перевести в інші вагони через пожежу, немає.
Також невідома причина загоряння.
Не так давно ми писали, що блискавка спалила поле з пшеницею в Одеській області.
НП сталася за межами села Новокальчево в Березівському районі Одеської області.
Вогнем повністю знищено 2 га та пошкоджено 5 га посівів пшениці на полі площею 170 га.
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