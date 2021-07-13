В Одеській області горів склад поїзда

НП сталася під час руху в поїзді сполученням Одеса – Ковель.

Про це повідомляє Думська, показавши кадри пожежі (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)

За даними видання, загоряння сталося в одному з вагонів поїзда. Пожежу загасили за допомогою вогнегасників. Після цього вагон відчепили і склад продовжив рух без нього.

На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Інформації про те, скільки пасажирів довелося перевести в інші вагони через пожежу, немає.

Також невідома причина загоряння.

Не так давно ми писали, що блискавка спалила поле з пшеницею в Одеській області.

НП сталася за межами села Новокальчево в Березівському районі Одеської області.

Вогнем повністю знищено 2 га та пошкоджено 5 га посівів пшениці на полі площею 170 га.

Нагадаємо, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі

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