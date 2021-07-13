В Одеській області блискавка спалила поле з пшеницею
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби регіонального управління ДСНС.
НП сталася за межами села Новокальчево в Березівському районі Одеської області.
Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 13: 28. Подолавши відстань 19 км, вогнеборці приступили до ліквідації пожежі.
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Щоб перешкодити поширенню вогню, працівники підприємства "Агро-2000" зорали трактором захисну борозну.
Рятувальники спільно з працівниками фермерського господарства пожежу ліквідували о 14:28.
Вогонь повністю знищив 2 га та пошкодив 5 га посівів пшениці на полі площею 170 га.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають удар блискавки.
Як повідомлялося раніше, 13 липня в найближчі 1-3 години по Одесі та області очікується гроза, яка триватиме до кінця доби.
Синоптики оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі
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