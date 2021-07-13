Вогонь знищив та пошкодив 7 га посівів на полі площею 170 га

В Одеській області блискавка спалила поле з пшеницею

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби регіонального управління ДСНС.

НП сталася за межами села Новокальчево в Березівському районі Одеської області.

Сигнал про пожежу надійшов рятувальникам о 13: 28. Подолавши відстань 19 км, вогнеборці приступили до ліквідації пожежі.

Щоб перешкодити поширенню вогню, працівники підприємства "Агро-2000" зорали трактором захисну борозну.

Рятувальники спільно з працівниками фермерського господарства пожежу ліквідували о 14:28.

Вогонь повністю знищив 2 га та пошкодив 5 га посівів пшениці на полі площею 170 га.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають удар блискавки.

Як повідомлялося раніше, 13 липня в найближчі 1-3 години по Одесі та області очікується гроза, яка триватиме до кінця доби.

Синоптики оголосили штормове попередження.

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