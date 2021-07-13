В Одесской области молния сожгла поле с пшеницей
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления ГСЧС.
ЧП произошло за пределами села Новокальчево в Березовском районе Одесской области.
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 13:28. Преодолев расстояние 19 км, огнеборцы приступили к ликвидации пожара.
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом: "Хирург перестарался"
Беда случилась с украинкой на отдыхе в Испании: муж успел спасти только сына, что случилось
Трагедией завершились поиски мальчика, которого потеряли на пляже: "Отдыхал с родными"
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Чтобы помешать распространению огня, работники предприятия "Агро-2000" вспахали трактором защитную борозду.
Спасатели совместно с работниками фермерского хозяйства пожар ликвидировали в 14:28.
Огонь полностью уничтожил 2 га и повредил 5 га посевов пшеницы на поле площадью 170 га.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Вероятной причиной пожара спасатели называют удар молнии.
Как сообщалось ранее, 13 июля в ближайшие 1-3 часа по Одессе и области ожидается гроза, которая продлится до конца суток.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Напомним, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара
Еще Politeka писала, что в Одессе черным дымом заволокло Пересыпь: видео и что случилось на самом деле
Также Politeka сообщала, трагедия произошла на Днестре, лодка перевернулась в реку: кадры произошедшего