Огонь уничтожил и повредил 7 га посевов на поле площадью 170 га

В Одесской области молния сожгла поле с пшеницей

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления ГСЧС.

ЧП произошло за пределами села Новокальчево в Березовском районе Одесской области.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 13:28. Преодолев расстояние 19 км, огнеборцы приступили к ликвидации пожара.

Чтобы помешать распространению огня, работники предприятия "Агро-2000" вспахали трактором защитную борозду.

Спасатели совместно с работниками фермерского хозяйства пожар ликвидировали в 14:28.

Огонь полностью уничтожил 2 га и повредил 5 га посевов пшеницы на поле площадью 170 га.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара спасатели называют удар молнии.

Как сообщалось ранее, 13 июля в ближайшие 1-3 часа по Одессе и области ожидается гроза, которая продлится до конца суток.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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