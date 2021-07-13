Туристка із Західної України висміяла морський відпочинок в Одесі

Блогерка Таня Носевуч, яка приїхала на відпочинок до Одеси з Тернопільської області, записала кілька роликів у знущальній манері.

Відеозаписи вона виклала на особистій сторінці в Instagram, де на неї підписані 200 тисяч осіб, передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)

"Якщо ви вибираєте між Чорногорією і Болгарією, між Туреччиною і Арабськими Еміратами, то я рекомендую вам Одесу! Незабутні враження", - каже жінка, що сидить в морській воді всіяною зеленими водоростями.

На другому відео, блогерка вирішила розповісти про користь водоростей через йоду.

Вона забралася в море в одязі і з бутербродом в руці.

"Водорості виділяють йод корисний для нас. Шикарна процедура в подарунок до купання в морі", - йдеться в підписі до ролика.

Треба сказати, що зараз Одеса очолює рейтинг найдорожчих і популярних українських курортів, проте в даний час море біля берега заполонили водорості.

Справа в тому, що зараз йде активне цвітіння синьо-зелених водоростей.

Це процес сильно підвищує концентрацію азоту і фосфору, поглинає багато кисню. Через це у воді починають вмирати морські мешканці, а також розмножуватися сальмонели та інші небезпечні бактерії.

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