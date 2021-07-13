На одеському курорті вертоліт безнадійно зіпсував відпочинок туристам

Так, в курортному селищі Грибівка кілька сімей розбили намети на пляжі, але раптово з'явився приватний вертоліт і став сідати на поле через узбережжя. Від поривів вітру туристам зламало намети, а пляжний парасольку влетів прямо в відпочиваючих на високій швидкості і міг запросто покалічити.

Туристка з Києва Юлія Цуп розповіли подробиці події і виклала відео на своїй сторінці в Facebook . (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)

"Від потоку вітру, у наших сусідів, намети зрівняло з землею і хлопчика який знаходився в ній вдарили кріплення . Зламало повністю намет і тут відривається парасолька і з шаленою швидкістю летить в нашу сторону, пробиває намет і летить в мого сина і мене", - розповіла туристка.

Вона додала, що на щастя, все обійшлося без трав.Прийшовши до тями, киянка побігла на гору до гори-пілота, але не почула від нього ні вибачення за те, що мало не покалічив людей, ні матеріального відшкодування за рваний намет.

«Що ми для них — мурахи", - зазначила вона.

Що примітно, приватний вертоліт з номером UR-ICH прилітає щодня і привозить VIP-клієнтів на відпочинок.

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