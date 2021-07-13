На одесском курорте вертолет безнадежно испортил отдых туристам

Так, в курортном поселке Грибовка несколько семей разбили палатки на пляже, но внезапно появился частный вертолет и стал садиться на поле через побережье. От порывов ветра туристам сломало палатки, а пляжный зонт влетел прямо в отдыхающих на высокой скорости и мог запросто покалечить.

Туристка из Киева Юлия Цуп рассказали подробности произошедшего и выложила видео на своей странице в Facebook . (чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)

«От потока ветра, у наших соседей, палатки сровняло с землей и мальчика который находился в ней ударили крепления . Сломало полностью шатёр и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня», - рассказала туристка.

Она добавила, что к счастью, всё обошлось без трав.Придя в чувство, киевлянка побежала на гору к горе-пилоту, но не услышала от него ни извинения за то, что чуть не покалечил людей, ни материального возмещения за рваную палатку.

«Что мы для них — муравьи", — отметила она.

Что примечательно, частный вертолет с номером UR-ICH прилетает каждый день и привозит VIP-клиентов на отдых.

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