13 липня погода в Одеському регіоні зміниться-насувається дощ з грозою

Синоптики оголосили штормове попередження по всій області, передавати Politeka.net.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в Одесі весь день очікується мінлива хмарність.

Вдень місцями обіцяють короткочасний дощ і грозу.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду, під час грози можливе посилення вітру до 15-24 метрів в секунду.

Повітря прогріється від +28 до +31 градусів, вночі температура триматиметься в межах +20 + 22 градусів.

Нагадаємо, що ппро Одещину місцями пройшов сильний ураган.

Вітер зносив буквально все на своєму шляху, вириваючи дерева з корінням.

Розгул стихії спостерігали жителі Болграда на минулих вихідних.

Наслідки негоди вони розмістили на сторінках соцмереж.

Нагадаємо, що аномальна спека і дощі з грозами обрушаться на Одесу: в які дні буде найгірше

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