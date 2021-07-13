13 липня погода в Одеському регіоні зміниться-насувається дощ з грозою
Синоптики оголосили штормове попередження по всій області, передавати Politeka.net.
Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в Одесі весь день очікується мінлива хмарність.
Вдень місцями обіцяють короткочасний дощ і грозу.
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Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду, під час грози можливе посилення вітру до 15-24 метрів в секунду.
Повітря прогріється від +28 до +31 градусів, вночі температура триматиметься в межах +20 + 22 градусів.
Нагадаємо, що ппро Одещину місцями пройшов сильний ураган.
Вітер зносив буквально все на своєму шляху, вириваючи дерева з корінням.
Розгул стихії спостерігали жителі Болграда на минулих вихідних.
Наслідки негоди вони розмістили на сторінках соцмереж.
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