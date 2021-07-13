13 июля погода в Одесском регионе изменится – надвигается дождь с грозой
Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей области, передает Politeka.net.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе весь день ожидается переменная облачность.
Днем местами обещают кратковременный дождь и грозу.
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Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-24 метров в секунду.
Воздух прогреется от +28 до +31 градусов, ночью температура будет держаться в переделах +20 +22 градусов.
Напомним, что по Одесской области местами прошел сильный ураган.
Ветер сносил буквально всё на своем пути, вырывая деревья с корнями.
Разгул стихии наблюдали жители Болграда на минувших выходных.
Последствия непогоды они разместили на страницах соцсетей.
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