13 июля погода в Одесском регионе изменится – надвигается дождь с грозой

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей области, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе весь день ожидается переменная облачность.

Днем местами обещают кратковременный дождь и грозу.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-24 метров в секунду.

Воздух прогреется от +28 до +31 градусов, ночью температура будет держаться в переделах +20 +22 градусов.

Напомним, что по Одесской области местами прошел сильный ураган.

Ветер сносил буквально всё на своем пути, вырывая деревья с корнями.

Разгул стихии наблюдали жители Болграда на минувших выходных.

Последствия непогоды они разместили на страницах соцсетей.

Напомним, что аномальная жара и дожди с грозами обрушатся на Одессу: в какие дни будет хуже всего

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