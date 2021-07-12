В Одеській області за підробленим паспортом отримали на пошті чужу посилку вартістю в 750 тисяч гривень
Про шахрайство в особливо великих розмірах повідомляється на регіональному
Зокрема, 26-річний приїжджий з Житомирської області, знаючи, що в поштове відділення в авангарді Одеської області прибула комп'ютерна техніка з Волині, і кому саме вона належить, прийшов за нею під виглядом адресата з підробленим паспортом.
Поліцейські оперативно затримали зловмисника після того, як він отримав посилку незаконним способом.
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Чуже майно та фальшивий документ у нього вилучили.
Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві та помістили під варту.
За подібний злочин йому світить кримінальний термін до 12 років з конфіскацією майна.
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